В двух карельских поселках произошли пожары

Горели баня и сарай.

В поселке Ильинский в Олонецком районе в ночь на 21 сентября загорелся сарай на улице Ганичева. Сообщение о возгорании поступило в 02:25 утра. На место выехали пожарные из поселка Ильинский и города Олонец. Они эвакуировали один газовый баллон и быстро потушили огонь. Пожар ликвидировали к 02:40 утра.

Обошлось без пострадавших. Днем 19 сентября пожар произошел в поселке Шальский в Пудожском районе. Там загорелась баня на улице Первомайской. Сообщение поступило в 16:26. К приезду пожарных из здания шел густой дым. Тушить пожар было сложно — воду пришлось возить из реки Водла за 500 метров. Полностью потушить огонь удалось к 17:50.

В этом происшествии также никто не пострадал.

