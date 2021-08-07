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В двух колониях Карелии и СИЗО-2 заключенных вновь будут отпускать на длительные свидания

Новости. Общество
13:00, 09 Августа 2021
фото: ИК-1 © Меркова Ирина / «Столица на Онего»

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В ИК-1, ИК-7 И СИЗО-2 УФСИН Карелии возобновляется проведение длительных свиданий, сообщили в ведомстве.

В соответствии с предписанием главврача медико-санитарной части № 10 ФСИН России с 9 августа в исправительной колонии № 1, исправительной колонии № 7 и следственном изоляторе № 2 УФСИН России по Республике Карелия возобновляется проведение длительных свиданий с осужденными.

Вместе с тем, в учреждениях продолжает проводиться комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на минимизацию риска возникновения и распространения коронавируса, в связи с чем допуск на длительные свидания родственников осужденных будет осуществляется при наличии у них документов, подтверждающих отсутствие COVID-19:

— отрицательного результата ПЦР — теста, полученного не ранее чем за 72 часа до начала свидания (в том числе дети до 18 лет);

— документа подтверждающего наличие иммунитета (защитный титр IgG к COVID-19) после перенесенного заболевания коронавирусной инфекции, полученного не позднее 2-х месяцев с момента обследования (в том числе дети до 18 лет);

— документа, подтверждающего прохождение курса вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Перед началом свидания родственникам осужденных измерят температуру. Посетители с видимыми признаками острого респираторного заболевания или с повышенной температурой не будут допущены на свидание.

Измерение температуры тела родственников и осужденных, находящихся на длительном свидании, будет проводиться ежедневно. При выявлении у посетителей или осужденного признаков острого респираторного заболевания или повышенной температуры длительное свидание будет сразу же прекращено. Находиться в местах общего пользования (кухня, коридор, санузел, душевая и т. д.) родственники и осужденные будут должны в средствах индивидуальной защиты.

УФСИН обращает внимание, что соблюдение указанных санитарно-эпидемиологических требований и мер профилактики распространяется на детей, прибывших в сопровождении законных представителей на длительное свидание.

Посетителям необходимо иметь достаточный запас средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), рассчитанный на все дни пребывания в учреждении.

Напомним, что в остальных учреждениях УФСИН Карелии (СИЗО-1, ИК-9, ЛИУ-4, РБ-2) с 12 мая возобновлено предоставление краткосрочных свиданий подозреваемым, обвиняемым, осужденным. Осуществляются свидания в помещениях для краткосрочных свиданий через стекло с использованием средств индивидуальной защиты (масок, перчаток) всеми участниками. В случае выявления нарушений порядка использования средств индивидуальной защиты (маска/респиратор должна плотно закрывать нос, рот), свидание незамедлительно прекращается.

Родственников подозреваемых, обвиняемых, осужденных просят с пониманием отнестись к введенным ограничительным мероприятиям. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте УФСИН России по Республике Карелия.

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Комментарии

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ночной фотограф
2021-08-09 13:05:21
Мне такие свидания без надобности.
Гость
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