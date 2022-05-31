В двух поселках Карелии установят площадки для подготовки к труду и обороне

Новые площадки ГТО появятся в Кемском и Муезерском районах Карелии.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в этом году в Карелии установят две новые площадки ГТО: в поселке Рабочеостровск Кемского района и селе Ругозеро Муезерского района.

Уже с осени 2022 года на новых площадках будут заниматься местные жители, в том числе будет проводиться подготовка и тестирование по нормативам комплекса «Готов к труду и обороне».

Организаторы отметили, что в рамках нацпроекта с 2019 по 2021 год в нашей республике установлены 12 площадок ГТО.