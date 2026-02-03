В двух поселках Лоухского района остановлена работа котельных

Без тепла остались жители двух поселков на севере Карелии
Коммунальщики выясняют причины аварии, сообщили власти района.
В поселках Малиновая Варакка и Хетоламбино произошло аварийное отключение электроэнергии, также остановлена работа котельных.
— Специалисты выехали для установки причины и устранения аварийной ситуации, — говорится в сообщении.
Как рассказала «Столице на Онего» глава администрации Кристина Серебрякова, в домах, подключенных к центральному теплоснабжению, в течении часа должно появиться тепло. «Столице на Онего».
Также в поселке Чупа в ночь на 4 февраля из-за прорыва трубы наружных тепловых сетей (в районе МКД 27 по ул. Пионерская) была остановлена котельная и произведён слив системы теплоснабжения. Без тепла остались десятки домов. В настоящий момент, заверили наше издание чиновники, прорыв устранен, заполнена система теплоносителем и ведутся работы по восстановлению параметров теплоснабжения. В АДС МУП «Чупинский комбинат благоустройства» поступило более 20 обращений. Заявки выполняются.
Добавим, что заключен договор на проектирование новой котельной в поселке Чупа. Стоимость проектирования — 9,1 млн рублей.
Обновлено: по данным администрации Лоухского района, тепло в поселке Малиновая Варакка восстановлено.