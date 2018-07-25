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Новости. Происшествия
09:32, 25 Июля 2018

В двух районах Карелии горит 31 га леса

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За два дня площадь пожаров в Лоухском и Кемском районах увеличилась больше чем на 20 га, сообщили в МЧС Карелии.

Лес в Лоухском и Кемском районах горит с 23 июля.

По данным МЧС на 25 июля, в 40 км от поселка Амбарный в Лоухском районе горит 20 га леса, в 189 км от деревни Гридино Кемского района пожар распространился на 11 гектарах. Всего огнем охвачено 31 га леса.

С 23 июля площадь пожара в Лоухском районе увеличилась на 15,5 га, в Кемском - на 6,2 га.

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