В двух районах Карелии проводили в последний путь земляков, погибших на спецоперации

В Прионежском и Лахденпохском районах попрощались с ребятами, погибшими на спецоперации.

Во вторник, 16 января, Прионежский район простился с рядовым Фоминым Иваном Владимировичем, который героически погиб на спецоперации.



Иван служил стрелком, помощником гранотометчика.



Администрации района выражает глубочайшие соболезнования родным и близким земляка.

Кроме того, в этот день в Лахденпохском районе простились с Кириллом Ивановичем Набродовым.



Там состоялась гражданская панихида по военнослужащему Кириллу Ивановичу Набродову, который погиб в ходе СВО в первый день нового года. Проводить бойца в последний путь пришли его одноклассники, друзья, сослуживцы.



Кириллу было всего 25 лет. В зоне СВО он провёл 1 год и 3 месяца, свой воинский долг всегда выполнял с честью и достоинством.



Светлая память о Кирилле Набродове всегда будет жить в сердцах его родных и земляков.

Фото: Лахденпохский район / ВК