В двух районах Петрозаводска стало светлее

На Перевалке и Ключевой модернизировали наружное освещение.

На Перевалке и Ключевой в Петрозаводске модернизировали наружное освещение, сообщили в паблике городской администрации 7 ноября.





На Олонецкой улице специалисты муниципального унитарного предприятия «Петрозаводские энергетические системы» установили 30 светодиодных ламп. Кроме того, они смонтировали дополнительные кронштейны и заменили 92 светильника на улице Онежской Флотилии.





Как напомнили в источнике, модернизация городского освещения проводится благодаря региональной субсидии на социально-экономическое развитие и нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего в этом году заменят почти 500 опор и установят около 700 новых светильников.