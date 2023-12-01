В ЕДДС Петрозаводска предупредили об опасных сосульках

В ЕДДС предупредили, где в карельской столице свисают опасные сосульки.
В Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска предупредили об опасных сосульках.
Так, на улице Григорьева, 1 с крыши дома свисают опасные сосульки. Сообщение передали для принятия мер в ООО «Гарантия-Сервис».
А на улице Луначарского, 42 с крыши козырька второго подъезда свисает опасная сосулька. Информация была передана ООО «Доверие» для принятия соответсвующих мер.
«Будьте осторожны!» — предостерегли в ЕДДС карельской столицы.
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