В ЕДДС Петрозаводска за сутки поступило 407 обращений

В администрации карельской столицы рассказали, были ли зафиксированы ДТП и чрезвычайные ситуации в канун Нового года и праздничную ночь.
Администрация Петрозаводска опубликовала оперативный отчет о ситуации в городе за минувшие сутки. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), за этот период поступило 407 обращений от горожан.
Чрезвычайных происшествий зарегистрировано не было, ДТП также не произошло. Все городские службы работали в штатном режиме. Системы жизнеобеспечения города функционировали стабильно при текущих погодных условиях.
Напомним, на территории всей Карелии до 11 января продолжает действовать особый противопожарный режим.