В ЕДДС Петрозаводска за сутки поступило 407 обращений
Сегодня 11:15 Общество
Поделиться

В администрации карельской столицы рассказали, были ли зафиксированы ДТП и чрезвычайные ситуации в канун Нового года и праздничную ночь.

фото: © Столица на Онего

Администрация Петрозаводска опубликовала оперативный отчет о ситуации в городе за минувшие сутки. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), за этот период поступило 407 обращений от горожан.

Чрезвычайных происшествий зарегистрировано не было, ДТП также не произошло. Все городские службы работали в штатном режиме. Системы жизнеобеспечения города функционировали стабильно при текущих погодных условиях.

Напомним, на территории всей Карелии до 11 января продолжает действовать особый противопожарный режим. 

