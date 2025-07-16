В Единой биометрической системе зарегистрировались почти 7 млн человек

ЕБС позволяет оплачивать покупки и проезд в транспорте, дистанционно открывать бизнес, проходить обслуживание в МФЦ, заселяться в гостиницу и открывает доступ к другим услугам.

Около 7 миллионов человек уже инициативно зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС). За 12 месяцев этот показатель вырос почти в четыре раза — с 1,8 млн человек в июле прошлого года, сообщил руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко.

— Биометрия —это один из инструментов получения услуг, как пароль или паспорт. Ключевой принцип ее использования — это добровольность. Во всех пользовательских сценариях технология выступает в качестве дополнительного — самого простого и комфортного — способа получения услуг, — отметил Григоренко.

ГИС ЕБС делает получение государственных услуг проще и доступнее за счет перевода их в дистанционный формат. Ежедневно в системе регистрируется до 40 тысяч человек, а текущий среднесуточный прирост пользователей в 5 раз превышает аналогичный показатель июля 2024 года. Регистрация в системе возможна только с согласия гражданина.

В числе самых востребованных услуг — оплата покупок и проезда, оформление сим-карт, дистанционное банковское обслуживание, дополнительная защита личного кабинета на портале Госуслуг. Также среди востребованных услуг — бесконтактная оплата покупок и проезда в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, заселение в гостиницу без паспорта. Суммарно граждане воспользовались биометрическими сервисами более 100 млн раз.

Зарегистрироваться в системе можно в отделениях уполномоченных банков по всей России или дистанционно в приложении «Госуслуги биометрия».