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«В ее глазах была безнадежность…», — пожарные спасли из проруби собаку на острове Кижи

Новости. Общество
09:43, 22 Ноября 2023
фото: © ПСЧ-14 / 1 пожарно-спасательный отряд Республики Карелия / ВК

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Пожарные пришли на помощь провалившейся в прорубь и державшейся из последних сил таксе.

О необычной спасательной операции рассказали в первом пожарно-спасательном отряде Карелии.

Днем во вторник, 21 ноября, на пульт пожарно-спасательной части № 14  острова Кижи поступил звонок с просьбой о помощи.



Очевидцы сообщили, что в деревне Ямка недалеко от дома Никонова, под пожарным пирсом, уходящим в акваторию Онежского озера, скулила собака. Пожарные поспешили на помощь.

Подробности операции по спасению четвероногого бедолаги  рассказал начальник отделения профилактики пожаров ПСЧ-14 капитан внутренней службы Артем Бочаров.

«Когда мы в составе отделения Сергея Романова, Михаила Храмко, Степана Новожилова и Владимира Шаванова прибыли к месту происшествия, то сначала ничего не увидели и не услышали. Местная жительница, встречавшая нас, показала место, откуда она слышала жалобный скулеж собаки. Мы заглянули под пожарный пирс и увидели в небольшой проруби таксу, которая держалась на воде из последних сил», — рассказывал Артем Михайлович.

«В ее глазах была безнадежность, — продолжил Бочаров. — Надо было срочно что-то делать. Решили снять доски с настила и добраться до бедного животного».

Но это оказалось невозможным: под досками толстые бревна не давали возможности подобраться к погибающей собаке. Драгоценное время утекало на глазах. Но спасатели нашли выход.

Степан Новожилов, облачившись в гидрокостюм, прополз метра три в узком пространстве между льдом и пирсом и добрался до собаки. 

«Спасенное животное под аплодисменты немногочисленных очевидцев было передано счастливой хозяйке», — завершил рассказ сотрудник ПСЧ-14.



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