В ЕГЭ почти по всем предметам внесут изменения

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в единый государственный экзамен почти по всем предметам внесут изменения.

Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ почти по всем предметам, они не будут революционными. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

Он отметил, что до 1 сентября будут опубликованы демоверсии по всем предметам предстоящего Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2022.

«Надо сказать, что в этом году у нас будут действительно изменения практически по всем предметам, кроме информатики. Эти изменения связаны с тем, что ребята, которые выпускаются в следующем году, это ребята, которые все 11 лет учились по современным образовательным государственным стандартам», — сказал Музаев в ходе Общероссийского родительского собрания.

Глава ведомства добавил, что хотел бы успокоить родителей. «Каких-то революционных изменений мы вводить не предполагаем, все изменения будут поэтапно проходить по всем предметам в течение 2022, 2023 и 2024 годов», — пояснил он.

Музаев отметил, что в демоверсиях будет видно все изменения, они направлены на то, чтобы не заучивать формулы и события, а чтобы дети по окончании школы умели применять знания предметов на практике.