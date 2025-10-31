В Египте открылся самый большой музей в мире

Великий Египетский музей площадью с 70 футбольных полей, цифровым оснащением, более чем 100000 артефактов и стоимостью более 1,1 млрд долларов открылся у подножия пирамид в Гизе 1 ноября.
В Египте 1 ноября официально открылся Великий Египетский музей (Great Egyptian Museum, GEM) — крупнейший в мире археологический музейный комплекс. Его главным событием стала первая в истории полная выставка всех сокровищ из гробницы фараона Тутанхамона, включая знаменитую золотую маску. Торжественная церемония открытия музея, расположенного у подножия пирамид в Гизе, состоялась после более чем 20 лет строительства. Масштабный комплекс площадью 500 000 кв. м и стоимостью свыше $1,1 млрд станет новым культурным центром мирового уровня, сообщает Ассоциация Туроператоров.
В его фондах хранится более 100 000 артефактов, охватывающих 5000 лет истории.
Ключевой экспозицией музея стала полная коллекция сокровищ Тутанхамона, занявшая 7000 кв. м. Среди уникальных артефактов: золотая погребальная маска, внутренний гроб из чистого золота весом 110 кг и золотой трон. Кроме того, впервые в одном месте выставлены две погребальные ладьи фараона Хуфу, причем за процессом сборки второй ладьи из 1700 фрагментов посетители могут наблюдать в реальном времени.
Музей оснащен современными цифровыми технологиями: с помощью виртуальной реконструкции можно увидеть вскрытие гробницы Тутанхамона, а интерактивные инсталляции показывают, как строились пирамиды и проходили ритуалы мумификации. Для широкой публики музей начнет работу с 4 ноября 2025 года. Билеты можно приобрести только на официальном сайте музея, однако в настоящий момент бронирование временно приостановлено.
Для туристов музей откроется с 4 ноября, а стоимость билета для иностранцев начинается от 1450 египетских фунтов (около 2500 рублей).
