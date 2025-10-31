В Египте открылся самый большой музей в мире

Для туристов музей откроется с 4 ноября, а стоимость билета для иностранцев начинается от 1450 египетских фунтов (около 2500 рублей).

Музей оснащен современными цифровыми технологиями: с помощью виртуальной реконструкции можно увидеть вскрытие гробницы Тутанхамона, а интерактивные инсталляции показывают, как строились пирамиды и проходили ритуалы мумификации. Для широкой публики музей начнет работу с 4 ноября 2025 года. Билеты можно приобрести только на официальном сайте музея, однако в настоящий момент бронирование временно приостановлено.

В его фондах хранится более 100 000 артефактов, охватывающих 5000 лет истории. Ключевой экспозицией музея стала полная коллекция сокровищ Тутанхамона, занявшая 7000 кв. м. Среди уникальных артефактов: золотая погребальная маска, внутренний гроб из чистого золота весом 110 кг и золотой трон. Кроме того, впервые в одном месте выставлены две погребальные ладьи фараона Хуфу, причем за процессом сборки второй ладьи из 1700 фрагментов посетители могут наблюдать в реальном времени.

В Египте 1 ноября официально открылся Великий Египетский музей (Great Egyptian Museum, GEM) — крупнейший в мире археологический музейный комплекс. Его главным событием стала первая в истории полная выставка всех сокровищ из гробницы фараона Тутанхамона, включая знаменитую золотую маску. Торжественная церемония открытия музея, расположенного у подножия пирамид в Гизе, состоялась после более чем 20 лет строительства. Масштабный комплекс площадью 500 000 кв. м и стоимостью свыше $1,1 млрд станет новым культурным центром мирового уровня, сообщает Ассоциация Туроператоров.

Великий Египетский музей площадью с 70 футбольных полей, цифровым оснащением, более чем 100000 артефактов и стоимостью более 1,1 млрд долларов открылся у подножия пирамид в Гизе 1 ноября.

От Петрозаводска до Лас-Вегаса: первый боец из Карелии в самой престижной лиге МMА рассказал о своем пути

В автобусе в Карелии задержали находящуюся под воздействием аферистов девушку из Ленобласти

В Питкяранте сегодня простятся с погибшим на СВО Игорем Прошутиным

Вейпы «испаряются» с полок: россиян предупредили о дефиците и резком росте цен на электронные сигареты

Пара из Карелии заняла третье место на международном турнире по бальным танцам в Москве

В Госдуме предупредили россиян о штрафах за оставленную в подъезде обувь

«Им довольно тяжело»: финнам не хватает денег на покупку продуктов с истекающим сроком годности

«Уже год не горят фонари»: улица Беломорская в Петрозаводске погрузилась во тьму

Почему карельский лес — не копеечный, а доски — не золотые? Разбираем мифы лесной отрасли

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.