В Екатеринбурге отменили прямые выборы мэра

Законодательное собрание Свердловской области приняло проект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областной парламент.

"Приняли в трех чтениях", — уточнил представитель Заксобрания.

По его словам, за инициативу проголосовали 42 депутата, против – четверо. Теперь законопроект должен подписать губернатор, после чего он будет опубликован и вступит в силу.

Автором проекта выступил губернатор региона Евгений Куйвашев. Теперь главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией.

В понедельник в Екатеринбурге прошел согласованный митинг против отмены прямых выборов мэра. В нем, по данным администрации города, приняли участие около 1,7 тысячи человек.

Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман раскритиковал губернаторский законопроект и заявил, что одна из причин его внесения — стремление областных властей не допустить его на выборы мэра. Представитель главы области Александр Иванов не согласился с ним, отметив, что законопроект "не ограничивает в правах граждан на занятие руководящих должностей в органах местного самоуправления".

В Петрозаводске, напомним, прямые выборы мэра были отменены карельским парламентом в 2015 году.