В экологичность не годитесь: жительница Петрозаводска затронула тему вывоза вторсырья

Горожанка высказала недовольство работой Карельского экологического оператора.

В паблике Моя Древлянка | Сообщество жителей опубликовали фото и жалобу жительницы Петрозаводска, которая высказала недовольство по поводу вывоза вторсырья.

После мусоровоза от КЭО «Вторсырье» я решила посмотреть наши контейнерные площаки: желтые контейнеры пустые, а вот картонные коробки, которые в них не помещаются и лежат в отсеках для крупногабаритных отходов, так и остались нетронутыми. Вот и вся «экологичность» КЭО

— гласит текст сообщения.

Как в басне: а вы, друзья, как не садитесь, в экологичность — не годитесь!

— добавила автор текста.

«Так они говорят, что забирают только с контейнеров, остальное должна собирать в контейнер УК. За что боролись, то и получили», — возразил один из читателей сообщества в комментариях.