В Эссойле простятся с погибшим на СВО земляком

Молодой житель Карелии скончался в зоне боевых действий.
15 сентября в 11:00 на площади возле Дома культуры в Эссойле состоится церемония прощания с 31-летним Артёмом Нукшевичем, погибшим в зоне спецоперации. Об этом сообщили в администрации Эссойльского поселения.
— Артём поступил на военную службу по контракту весной 2025 года, героически погиб 29.06.2025 при выполнении боевого задания в ходе СВО на территории Донецкой Народной Республики, — рассказали там.
Местные власти принесли соболезнования родным и близким бойца.
Ранее стало известно, что в зоне спецоперации погиб уроженец Кондопоги Артём Шафоростов.