В Эссойле загорелись две хозпостройки, баня и мусорный контейнер

Пожар произошел утром 9 сентября.

В Пряжинском районе утром 9 сентября произошел пожар, сообщили в паблике ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району».

Баня, две хозпостройки и мусорный контейнер загорелись по адресу: Пряжинский район, поселок Эссойла, ул. Центральная.

В 08.59 пожар ликвидировали: к тушению привлекли личный состав пожарно-спасательного подразделения Пряжинского района ПЧ-70 п. Эссойла (8 человек, 2 ед. техники), а также ПЧ-67 п. Чална (2 человека, 1 ед. техники), подведомственный Госкомитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов — 101,112), напомнили в источнике.