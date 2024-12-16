В Эссойле зажглись огни новогодней елки

В сети поблагодарили сотрудников пожарной части ПЧ-70.

В Эссойле 16 декабря зажглись огни новогодней поселковой елки, сообщили в паблике администрации Эссойльского сельского поселения.

«Спасибо большое работникам пожарной части ПЧ-70, Григорию Гусарову, Михаилу и Сафоновой Елене», — поблагодарили за помощь работники местного дома культуры.

«Помните, как несколько лет назад всем миром собирали средства на нашу пушистую красавицу, а Куриков Николай Николаевич привез ее из Питера? Теперь каждый год елочка радует нас», — поделились в паблике администрации.

Напомним, ранее новогоднюю елку установили в селе Янишполе местные жители.