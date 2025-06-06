В Эссойлу завезли вторую партию буренок айширской породы

На базе государственного племсовхоза планируется открыть первое в Карелии предприятие полного цикла переработки молока.

10 июля в Эссойлу из племсовхоза «Мегрега» завезли более 60 буренок айширской породы. Как рассказал губернатор республики, это уже вторая партия буренок. В прошлый раз привезли 31 буренку.

На своей странице Артур Парфенчиков поделился радостью:

-Чувствуют себя новосёлы отлично: сыты, ухожены, окружены вниманием заботливых сотрудников фермы. Сейчас в «Эссойле» количество коров приближается к 100, к концу года будет порядка 160, а в 2028-м численность должна достичь 1400 голов, из которых 700 - это дойное стадо. Вот такие у нас планы!

На базе государственного племсовхоза планируется открыть первое в Карелии предприятие полного цикла переработки молока. Скоро завершат работы по модернизации для беспривязного содержания животных. В дальнейшем планируется расширение действующего цеха по переработке молока и закупка нового оборудования для него.