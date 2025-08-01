В Эстонии «Ромео и Джульетту» поставили с участием грузовиков и экскаваторов

Премьера необычной постановки пьесы Шекспира прошла в песчаном карьере Румму недалеко от столицы Эстонии.

Показать знаменитую историю любви в исполнении тяжелого транспорта придумал эстонский независимый театральный проект Kinoteater, пишет Reuters. Диалоги в спектакле отсутствуют, но движения грузовиков сопровождают фейерверки и музыка.

Режиссер Пааво Пийк объяснил, что спектакль с грузовиками — это эксперимент по поиску новых способов воплотить произведения Шекспира.

— Мы хотели, чтобы эти большие машины были очень нежными. Такой контраст очень интересен нам, можно ли передать такие эмоции как любовь (с помощью большого транспорта)? — рассказал режиссер.

Роль Джульетты досталась красному пикапу Ford, Ромео — грузовику для ралли. Всего в постановке задействовано более десяти транспортных средств, включая автобусы, пожарные машины и бетономешалку с нарисованными сердечками. Два экскаватора — Меркуцио и Тибальт — угрожающе машут ковшами в смертельной схватке, а затем один из автомобилей сбрасывают со скалы.

Зрители рассказывают, что ожидали увидеть глупое представление, но получили «милый и трогательный» спектакль.