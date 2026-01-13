В Эстонии создали специальный набор для депрессивных подростков

Набор представляет собой шкатулку, в которую входят более десятка предметов, призванных воздействовать на разные органы чувств и помочь отвлечься от тревожных мыслей.

Власти Эстонии разработали специальный «антисуицидальный набор» для подростков от 10 до 19 лет, испытывающих тяжелые переживания.

Набор представляет собой шкатулку, в которую входят более десятка предметов, призванных воздействовать на разные органы чувств и помочь отвлечься от тревожных мыслей. Среди них:

Губная гармошка (как здоровая альтернатива вейпу для снятия напряжения).

Спиннер, кубик Рубика и мяч-антистресс для тактильной стимуляции.

Раскраска-мандала, фломастеры и красный маркер для творчества.

Грелка, ароматическая свеча и беруши для создания комфортной атмосферы.

Золотая медаль как символ того, что подросток может быть «чемпионом».

Жевательные конфеты.

Как пояснила советник департамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж, на которую ссылается РИА Новости, набор нацелен на снижение тревожности и беспокойства и даёт подросткам инструменты для самостоятельной помощи себе в кризисный момент.

