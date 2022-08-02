В этнопарке Карелии хор спел песню Елены Ваенги на вепсском языке (ВИДЕО)

В Международный день коренных народов мира в этнопарке Карелии прозвучала песня Елены Ваенги «Желаю» на вепсском языке.

В паблике «Вепсский этнопарк „KALARAND“» опубликованы фото и видео празднования Международного дня коренных народов мира, который отмечается ежегодно 9 августа.

«Этот день для всех коренных народов Российской Федерации является днем уважения культур. Мы все живём отдалённо друг от друга, говорим на своих языках, сохраняем культуру и традиции своего народа, но нас всех объединяет наше российское государство, которое законодательно дает нам право читать и писать народном языке, слушать радио и смотреть телевидение, изучать родной язык в школе, детском саду, университете», — говорится в паблике.

Во время праздника организаторы встречали гостей, проводили экскурсии, устраивали конкурсы, а хор исполнил песню Елены Ваенги «Желаю» на вепсском языке.