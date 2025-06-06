В этом году «Иллюзии старого города» посвятят 80-летию Победы

Ко Дню города музей-заповедник «Кижи» готовит праздничную программу «Город Победы».

В День города Петрозаводска 28 июня с 12 до 15 часов музей «Кижи» приглашает всех на праздник, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На улочках квартала исторической застройки Петрозаводска оживут картины празднования Дня Великой Победы, восстановления мирной жизни в городе. Состоятся выступления творческих коллективов, спектакли, выставки, лекции, танцевальная ретропрограмма, исторические реконструкции клубов любителей военной истории.

«Вы сможете посетить полевую кассу Госбанка СССР, «Узел связи», продовольственную и промтоварную лавки, военный госпиталь, пожарную станцию, комендатуру, увидеть театрализованные зарисовки на темы встречи однополчан и возвращения бойцов в родной город, познакомиться с находками поисковиков, услышать «забытые песни войны», потанцевать вальс, «Катюшу», — рассказали в музее.

В рамках праздника состоится лекторий. Директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг расскажет о жизни в Петрозаводске после Победы. Архитектор Елена Ициксон о восстановление архитектуры города. Полная программа праздника есть на сайте музея.

Ранее опубликовали полную программу празднования Дня города и республики в Петрозаводске.