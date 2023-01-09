Строительство школы в Медвежьегорске планируют завершить в 2023 году

Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил, как идут работы на одной из главных строек республики.

В этом году завершится строительство школы в Медвежьегорске. Затем она будет готовиться принять учеников и проходить лицензирование.

За парты в новом современном учебном заведении школьники Медвежьегорска сядут 1 сентября 2024 года, сообщили в правительстве республики.

Четырехэтажная школа в Медвежьегорске рассчитана на 1100 школьников. Кроме просторных кабинетов, здесь предусмотрены зал хореографии, помещения для кружков, актовый зал, музей, библиотека с книгохранилищем. Спортивных залов — 5. Они различные по размеру и предусмотрены для игровых видов спорта, подвижных игр, занятий на тренажерах, отдельный — для детей с ограниченными возможностями. На пришкольной территории будут оборудованы спортплощадки и стадион с беговыми дорожками и полем. Площадь строительства — примерно 30 тысяч кв. м.

Школу возводит карельский подрядчик — АО «Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация». В настоящее время готовность объекта составляет почти 50 процентов. Здесь ведутся работы по устройству ограждающих конструкций, перекрытий, кровли, внутренних инженерных сетей. Строители работают по графику.

— Стройки четырех школ, которые мы должны сдать в текущем году, — сегодня одни из главных в республике. Наиболее масштабный объект — в Медвежьегорке. Работы здесь идут активно. После сдачи в эксплуатацию школа будет готовиться принимать учеников. В течение года будем проводить лицензирование, закупать мебель, оборудование, — рассказал Артур Парфенчиков.