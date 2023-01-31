В Европе хотят наложить санкции на российскую резину и асфальт

Еврокомиссия предлагает отключить от системы SWIFT еще четыре российских банка.

В числе этих банков, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters, Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк. Четвертый банк не называется.

Помимо кредитных организаций, под новые санкции Евросоюза могут попасть российские асфальт и резина, а также сталь и алюминий, которые используют при строительстве. Кроме того, европейские страны хотят усилить ограничения на экспорт в Россию электронных схем, тепловизоров, и транспорта.