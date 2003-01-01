Более 50 автомобилей столкнулись на трассе в Финляндии из-за непогоды

— Внезапно дорогу накрыл густой туман, ничего не было видно. Затем через мгновение начались глухие удары: машины сталкивались друг с другом, — поделился впечатлениями очевидец Репе Суонпяя, чей автомобиль оказался среди первых 10-15 машин, попавших в аварию.



По данным службы спасения, в результате инцидентов пострадали четыре человека. Позднее их число увеличилось до 12.