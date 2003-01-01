Массовые ДТП по причине густого тумана произошли 18 октября утром в районе города Лахти, пострадали 12 человек.
Более 50 автомобилей столкнулись на трассе в Финляндии из-за непогоды
«Кормили гнилыми яблоками и оставили умирать на цепи»: двое спасённых щенков из Приладожья ищут дом
Супруги Косаревы из города Лахденпохья отпраздновали серебряную свадьбу
Железнодорожный вокзал в Петрозаводске проверяют после сигнала о заминировании
«Марафон ползунков» и «Забег ходунков» стартуют в Пудоже
Женщину жестко сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев: «Новая миграционная политика сделает города безопаснее»
В Карелии ликвидировали подпольную нарколабораторию
Карелия получит 350 миллионов рублей на создание нового технопарка
За семь минут: грабители вынесли из Лувра «бесценные драгоценности»
Два человека пострадали в ДТП на Комсомольском проспекте в Петрозаводске
Прионежская сетевая компания предупредила о возможных отключениях электроэнергии
Почти тонну некачественной продукции арестовали в карельских магазинах сети «Доброцен»
Артур Парфенчиков разместил видео с открытия Лобановского моста
Семья из Карелии победила во всероссийском конкурсе «Семья года»
Троллебус №6 возобновил работу в Петрозаводске
Стало известно, куда уехал бывший замглавы по внутренней политике Карелии Игорь Корсаков
Два человека пострадали при съезде в кювет в Сортавальском районе
Двух жителей Карелии обманули при покупках в интернете
В городе Сортавала появился парк миниатюр с историческими домами
Вандалы подожгли качели на детской площадке в Питкяранте
Останки погибших бойцов подняли поисковики на западе Карелии
Боксер из Карелии подтвердил титул двукратного чемпиона мира
Шествие кабанов на границе Карелии запечатлела фотоловушка
Иномарка вылетела в кювет в Приладожье Карелии
Ярчайшая комета года максимально сблизится с Землей
Специалисты назвали максимально полезную и недооцененную кашу
В Петербурге заключили под стражу жительницу Карелии, оставившую младенца у мусорных баков
«Он просто красавец»: как открывали Лобановский мост в Петрозаводске
Назван средний размер страховой пенсии в России
Надежда Дрейзис спасла и выпустила на волю попавшую в беду синицу
Двухэтажный дом сгорел в городе Суоярви в Карелии
Артур Парфенчиков вручил награды на открытии нового Лобановского моста
Небольшой дождь и до +8: синоптики рассказали о погоде в Карелии на 20 октября
Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил общество «Динамо» с вековым юбилеем
Житель Муезерского района Карелии погиб на СВО
В Петрозаводске открыли Лобановский мост
Башенный кран загорелся в Петрозаводске
В России отмечается День отца
Автомобиль вылетел с трассы в Карелии и повис на дереве
Схема движения изменилась на окраине Петрозаводска
На севере Карелии проводили погибшего на СВО земляка
Движение по Лобановскому мосту в Петрозаводске запустят уже сегодня
Девять самых дорогих выставленных на продажу квартир Петрозаводска расположены в одном доме
Пенсионерка из Петрозаводска вновь стала жертвой мошенников
Массовые ДТП по причине густого тумана произошли 18 октября утром в районе города Лахти, пострадали 12 человек.
Отдых люди порой заменяют привычками, вроде соцсетей, шоппинга или вкусной еды. Но позволяют ли они расслабиться и дают ли энергию организму? Разобраться помогли врачи Наркологического диспансера.