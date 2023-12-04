В Финляндии готовятся открыть границу с Россией

МАПП могут открыться уже 14 декабря.
Как сообщает Фонтанка, пропускные пункты на границе Финляндии и России скоро могут быть открыты — пограничники ведут подготовку, пишет Yle со ссылкой на командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнена.
Он рассказал финским журналистам, что пограничники готовятся к тому, что МАПП могут открыться уже 14 декабря. Возобновить движение и демонтировать временные заграждения могут за пару часов.
По его словам, в Финляндии должны увидеть, продолжится ли поток просителей убежища после открытия границы. Готовы пограничники и к продлению ограничений.
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