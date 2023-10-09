В Финляндии готовятся упростить изъятие недвижимости у россиян

Министр юстиции Финляндии подтвердила намерение упростить изъятие недвижимости у граждан России.

Правительство Финляндии хочет упростить изъятие недвижимости у россиян — домов, квартир и долей. Об этом со ссылкой на финские СМИ пишет «Фонтанка».

Такое намерение подтвердила министр юстиции Лина Мери.

«Мы не можем оставаться в таком вечном тупике», — цитируют журналисты слова Мери.

Финские чиновники считают, что российские владельцы недвижимости и жилищных долей «всё чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами».

Напомним, в начале июля Финляндия еще больше ужесточила ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости. Как писала финская пресса, после этого около 700 российских владельцев финской недвижимости обратились к президенту Саули Ниинистё с просьбой облегчить им въезд. Однако в Министерстве иностранных дел Финляндии журналистам ответили, что непосредственно в ведомстве получали только «отдельные обращения».

Сейчас российским владельцам недвижимости разрешен въезд в Суоми только для ремонта и профилактических мероприятий на своей собственности. Финские власти считают, что всё остальное они могут поручить финнам, сами оставаясь при этом в России.