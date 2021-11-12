В Финляндии из-за ковида отменили прием в Президентском дворце по случаю Дня независимости

В стране побит рекорд суточного заражения коронавирусной инфекцией.

В Финляндии отменили торжественный прием по случаю Дня независимости, который должен был пройти в Президентском дворце 6 декабря. Причиной такого решения стало ухудшение эпидемиологической обстановки из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как пишет Yle, накануне в стране был побит рекорд суточного заражения – опасный вирус обнаружен у 1344 граждан, а число ковидных пациентов в палатах интенсивной терапии за последние три недели выросло почти втрое.

В нынешнем году в Президентский дворец планировалось пригласить около 200 гостей, в том числе – медицинских работников. Теперь всем им будут разосланы персональные письма с извинениями по поводу отмены мероприятия.