В Финляндии конфисковали товарные знаки из России

В числе конфискованных в Финляндии товарных знаков - «Калашников» и Сбербанк.

Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало несколько товарных знаков российских юридических лиц, находящихся под санкциями Евросоюза, среди них Сбербанк, «Калашников» и управляющая компания телеканала RT — АНО «ТВ-Новости», сообщили РИА Новости со ссылкой на агентство STT.

«Все товарные знаки и логотипы, зарегистрированные в Финляндии компанией АНО „ТВ-Новости“, были конфискованы Управлением по взысканию долгов», — говорится в материале.

Права и товарные знаки изъяли из базы патентного бюро Финляндии, в том числе по причине действующих экономических санкций Евросоюза против упомянутых компаний.

При этом на телеканале RT заявили РИА Новости, что не получали никаких уведомлений от властей Финляндии о прекращении защиты товарного знака компании.

«По нашей информации, в базе данных товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности он значится как защищенный в этой стране в том числе. Безусловно, если информация подтвердится в дальнейшем, мы будем использовать все законные способы, чтобы оспорить это», — отметили в RT.

Комментариями Сбербанка и концерна «Калашников» РИА Новости не располагает.