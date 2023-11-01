Реклама

В жилом комплексе «Аристократ» в центре Петрозаводска началось армирование стен
01.11.2023 17:59
Стало известно число пострадавших в страшной аварии с автобусом в Петрозаводске
01.11.2023 10:11

В Финляндии конфисковали товарные знаки из России

Новости. Общество
09:00, 02 Ноября 2023
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

В числе конфискованных в Финляндии товарных знаков - «Калашников» и Сбербанк.

Управление по взысканию долгов Финляндии конфисковало несколько товарных знаков российских юридических лиц, находящихся под санкциями Евросоюза, среди них Сбербанк, «Калашников» и управляющая компания телеканала RT — АНО «ТВ-Новости», сообщили РИА Новости со ссылкой на агентство STT.

«Все товарные знаки и логотипы, зарегистрированные в Финляндии компанией АНО „ТВ-Новости“, были конфискованы Управлением по взысканию долгов», — говорится в материале.

Права и товарные знаки изъяли из базы патентного бюро Финляндии, в том числе по причине действующих экономических санкций Евросоюза против упомянутых компаний.

При этом на телеканале RT заявили РИА Новости, что не получали никаких уведомлений от властей Финляндии о прекращении защиты товарного знака компании.

«По нашей информации, в базе данных товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности он значится как защищенный в этой стране в том числе. Безусловно, если информация подтвердится в дальнейшем, мы будем использовать все законные способы, чтобы оспорить это», — отметили в RT.

Комментариями Сбербанка и концерна «Калашников» РИА Новости не располагает.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.10.2023, 19:59
Риелторы рассказали, почему не снижаются цены на вторичном рынке недвижимости
29.10.2023, 09:31
В МИД России назвали причину прекращения соглашения с Финляндией
29.10.2023, 11:44
В Финляндии остановлен прием документов на выход из российского гражданства
31.10.2023, 07:35
Хакеры взломали сайт платежной системы «Мир»
27.10.2023, 16:00
«Заветная мечта исполнилась», - жительница Петрозаводска стала первой красавицей на конкурсе красоты
31.10.2023, 00:10
Ученые раскрыли, сколько сахара можно безопасно добавлять в чай

Чтиво

30.10.2023 21:45
Частная жизнь
Как петрозаводчанин проехал всю Россию и основал глэмпинг
Бывший руководитель отдела продаж в крупной компании Петрозаводска Святослав Лезин стал путешественником, блогером и бизнесменом.
Почти миллион рублей жители Петрозаводска сэкономили на поездках в транспорте за один месяц
25.10.2023 14:39
Четыре концерта «Осенней лиры», которые разгонят осеннюю хандру
20.10.2023 12:31
архив чтиво

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.