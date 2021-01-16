В Финляндии могут ужесточить ограничения на границе из-за нового штамма коронавируса

По словам премьер-министра Санны Марин, Финляндии необходимо сократить пассажирское сообщение и увеличить количество тестов на паромах и границах.

Премьер-министр Санна Марин (СДП) крайне встревожена новыми штаммами коронавируса. Она верит, что стране удастся остановить их распространение с помощью вакцинации населения и ужесточения ограничений, сообщает служба новостей Yle

По словам Марин, правительство в пятницу обсудит возможное ужесточение пограничных ограничений.

"Нам необходимо сократить пассажирское сообщение и в то же время распространить тестирование на все пункты пересечения границы – не только на аэропорты, а также на паромное сообщение и сухопутные границы", - отметила премьер-министр Финляндии.

Марин заявила, что в муниципалитетах уже прилагают все усилия по осуществлению вакцинации и карантинных мер.

"В пятницу правительство рассмотрит также другие возможные ограничения, которые подготавливаются в министерствах в сотрудничестве с Ведомством здравоохранения и социального развития THL", - сказала Марин.

Ранее правительство Финляндии решило продлить ограничения на въезд в страну со стороны России до 9 февраля из-за коронавируса.