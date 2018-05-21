В Финляндии могут ввести больше ограничений скорости на трассах

Министр транспорта Финляндии обещает ввести на трассах больше ограничений по скорости, зависящих от внешних условий

По словам министра транспорта и связи Анне Бернер, знаки ограничения скорости, зависящие от погодных условий, будут установлены на трассах по всей стране в ближайшие годы. Также планируется установить больше дисплеев, отображающих реальную скорость транспорта, пишет Yle.

Ограничения скорости, изменяющиеся относительно погодных условий, усилят дорожную безопасность, так как водителям придется ездить с той скоростью, которую позволяют реальные погодные условия, а не заранее установленные скоростные ограничения.