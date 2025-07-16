В Финляндии на треть выросло число депортаций

За первые шесть месяцев 2025 года Финляндия депортировала 1 374 иностранца.

Как сообщает газета Uutissuomalainen, это на 32% больше, чем за тот же период прошлого года.

Как сообщает полиция, рост связан с усилением иммиграционного контроля. Среди депортированных больше всего граждан Эстонии и Румынии. Также в списке значатся россияне, иракцы и турки.

Ранее Финляндия ужесточила правила для мигрантов. Теперь иностранец, потерявший работу, должен найти новую в течение трех месяцев, иначе его депортируют.