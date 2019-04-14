Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
09:52, 14 Апреля 2019
фото: EPA-EFE/MAURITZ ANTIN

В Финляндии начались парламентские выборы

Загрузка...

В Финляндии открылись 911 избирательных участков для выборов в парламент.

С 3 по 9 апреля 36,5% избирателей проголосовали досрочно, результаты именно этого голосования объявят первыми - сразу после закрытия участков в 20.00, сообщает РИА Новости.

"Право голоса имеет каждый гражданин Финляндии, достигший 18 лет на день выборов. Каждый избиратель обязан представить документ, подтверждающий личность. Например, паспорт, внутреннее удостоверение личности или водительские права", - уточняет минюст.

Страна разделена на 13 избирательных округов, где проживают 4 255 466 избирателей. Каждый избиратель может выбрать единственного кандидата по своему округу. Всего на парламентские выборы выдвинуты 2 468 кандидатов, представляющих 19 партий.

По данным всех социологических опросов, проводившихся на протяжении последних четырех месяцев, голоса будут распределяться между Социал-демократами (СДП) во главе с бывшим министром финансов Антти Ринне, которые набирали наибольшую поддержку участников опросов (19,5% по данным Gallup от 9 апреля), Коалиционной партией во главе с нынешним министром финансов Петтери Орпо (17,5%), "Истинными финнами" во главе с депутатом Европарламента Юсси Халла-ахо (15%), "Финляндским центром" во главе с нынешним премьер-министром Юхой Сипиля (14,4%) и "Зеленым союзом" во главе с одним из самых популярных политиков в стране Пеккой Хаависто (12%).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.04.2019, 09:00
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии?
11.04.2019, 15:12
В Карелию идет тепло
10.04.2019, 12:57
Борис Гребенщиков: "То, что происходит в России, хорошо определяется словом "гиньоль"
12.04.2019, 11:24
Бывшую жительницу Петрозаводска выдворяют из Финляндии
09.04.2019, 07:25
ВИДЕО: В Карелии медведи этой весной проснутся особенно злыми
07.04.2019, 11:48
Полиция нашла исчезнувшую в феврале девушку

Аналитика

12.04.2019 16:25
Политкухня
Кнут и пряник от представителя Путина 2
Полпред президента в СЗФО обозначил главные проблемы Карелии во время рабочего визита.
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 24
09.04.2019 09:00
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
08.04.2019 13:04
Нет доверия 1
08.04.2019 11:59
Когда церковь потребует Кижи? 5
04.04.2019 15:55
Вся аналитика

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»