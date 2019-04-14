В Финляндии начались парламентские выборы

В Финляндии открылись 911 избирательных участков для выборов в парламент.

С 3 по 9 апреля 36,5% избирателей проголосовали досрочно, результаты именно этого голосования объявят первыми - сразу после закрытия участков в 20.00, сообщает РИА Новости.

"Право голоса имеет каждый гражданин Финляндии, достигший 18 лет на день выборов. Каждый избиратель обязан представить документ, подтверждающий личность. Например, паспорт, внутреннее удостоверение личности или водительские права", - уточняет минюст.

Страна разделена на 13 избирательных округов, где проживают 4 255 466 избирателей. Каждый избиратель может выбрать единственного кандидата по своему округу. Всего на парламентские выборы выдвинуты 2 468 кандидатов, представляющих 19 партий.

По данным всех социологических опросов, проводившихся на протяжении последних четырех месяцев, голоса будут распределяться между Социал-демократами (СДП) во главе с бывшим министром финансов Антти Ринне, которые набирали наибольшую поддержку участников опросов (19,5% по данным Gallup от 9 апреля), Коалиционной партией во главе с нынешним министром финансов Петтери Орпо (17,5%), "Истинными финнами" во главе с депутатом Европарламента Юсси Халла-ахо (15%), "Финляндским центром" во главе с нынешним премьер-министром Юхой Сипиля (14,4%) и "Зеленым союзом" во главе с одним из самых популярных политиков в стране Пеккой Хаависто (12%).