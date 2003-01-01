В Финляндии объяснили, почему не спешат менять указатели на российские города

В Финляндии по-прежнему много дорожных указателей, которые показывают направление на российские города.

Эксперт по управлению дорожным движением из госагентства транспортной инфраструктуры Финляндии Туомас Эстерман рассказал финскому изданию Yle, что его донимают журналисты.

– Мурманск, Кандалакша, Костомукша, Сортавала и Санкт-Петербург. В Финляндии сотни указателей с этими направлениями, и их замена обойдётся в огромную сумму, – указывает эксперт.

Однако менять знаки власти соседней страны не спешат, несмотря на закрытую уже несколько лет границу. Как пишет финское издание Yle, причина тут не только в том, что замена знаков стоит очень дорого. По данным властей, в замене попросту нет смысла, ведь они не вводят в заблуждение водителей. Закрытие границы не поменяло направление, куда указывают знаки.

Кроме того, как уточнили в агентстве транспортной инфраструктуры Финляндии, закрытие МАПП носит временный характер. В то же время, если временная ситуация с закрытием станет постоянной, то вопрос о замене знаков может быть пересмотрен. Расходы на модернизацию пока не оценивали, но внесение изменений обойдётся минимум в несколько сотен тысяч евро.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия должна выплатить репарации за разрушения в Карелии в годы войны.