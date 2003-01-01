РЕКЛАМА
Куда текут молочные реки: в парламенте ответили на важные вопросы о карельском молоке
16 сентября, 18:05 Статьи
Кинотетрис
«Зверопоезд»: мультипликационный фильм о том, зачем быть одному за всех, а всем за одного
12 сентября, 17:00 Статьи
Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
10 сентября, 13:00 Статьи
Новости

В Финляндии объяснили, почему не спешат менять указатели на российские города

00:10

«Вывезли и бросили умирать»: в Лахденпохском районе семеро щенков замерзают под бетонными плитами

22:50

Летающий лыжник из Карелии завоевал золото на соревнованиях в Ленобласти

21:55

В Кондопожском районе обнаружили свалку из трупов баранов и овец

20:45

Цены на такси в России могут вырасти в четыре раза

19:00

В парламенте рассказали, хватает ли сырья карельским молокозаводам

18:25

Япония установила новый рекорд по количеству долгожителей

17:50

Хоровому пению и пониманию языка балета научат в день открытых дверей в Музыкальном театре

17:20

Облачно, возможны осадки: 17 сентября к жителям Карелии постучится осень

17:00

Карельские ученые изучат флору и фауну Национального парка «Паанаярви»

16:40

Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд

16:15

В Железнодорожном районе Петрозаводска разразился крупный пожар

15:55

Карельский бизнесмен Леонид Белуга опубликовал свое последнее слово перед приговором

15:30

Глава Карелии вручил карельскому фермеру федеральную награду

15:15

Мемориал у «Птицы счастья и свободы» отреставрировали в Петрозаводске

15:10

Повышение эффективности: «РКС – Петрозаводск» в федеральном проекте «Производительность труда»

15:00

Петрозаводские полицейские задержали курьера мошенников из Оренбурга

14:30

Петрозаводчан приглашают посетить Рождественский бал в дореволюционном стиле

14:10

Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 60%

13:30

В Питкяранте мужчина насмерть разбился на электровелосипеде

13:10

Житель Питкяранты ударил ножом жену из-за ревности

12:50

Докторскую аллею на Древлянке приведут в порядок этой осенью

12:30

17-летняя девушка пострадала в ДТП в Петрозаводске

12:15

Участников ДТП в Петрозаводске спасатели доставали с помощью штурмовой лестницы

12:00

В Карелии открылся четвертый образовательный форум «Берег»

11:45

Полиция Карелии спасла пенсионерку от потери 2 миллионов рублей

11:30

21-летний житель Сегежи Иван Савин погиб в ходе СВО

11:15

Предлагаемая рабочим специальностям зарплата в Карелии выросла до 90 тысяч рублей

10:55

В Карелии летом сыграли более 1400 свадеб

10:40

Потерявшаяся в карельском лесу пенсионерка провела ночь на болоте

10:25

Стало известно, где находятся самые дорогие отели Карелии

10:15

Якушев – о выборах: «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы страны

10:00

Артур Парфенчиков оценил готовность Лобановского моста в Петрозаводске

09:45

Житель Кемского района погиб в зоне СВО

09:35

В Карелии мать погибшего бойца перевела мошенникам 5,5 млн рублей

09:20

В Костомукше разыскивают кота, который уехал на крыше автомобиля

09:00

«Шла не за короной» — жительница Костомукши рассказала об участии в конкурсе красоты «Мисс Евразия»

08:40

Реставраторы из Эрмитажа поделятся с карельскими коллегами секретами восстановления икон и тканей

08:20

В Карельском научном центре РАН начался дополнительный набор в аспирантуру

08:00

Около деревни Киндасово загорелись торфяники

07:40

В Заонежье пересох родник «Царицын ключ»

07:20

Банк России привлек супергероев для обучения школьников финансовой грамотности

07:05

Ученые из Петербурга опровергли общеизвестный возраст тектонических плит Карелии и Кольского полуострова

06:55

Создатель карельских драконов построил ротонду с фонтаном на своем участке

06:40

Умер народный артист Карелии Владимир Мойковский

06:20

Ученые из Аргентины изобрели глазные капли, которые улучшают зрение

00:10
В Финляндии объяснили, почему не спешат менять указатели на российские города
Сегодня 00:10 Политика
Поделиться

В Финляндии по-прежнему много дорожных указателей, которые показывают направление на российские города.

фото: © Yle

Эксперт по управлению дорожным движением из госагентства транспортной инфраструктуры Финляндии Туомас Эстерман рассказал финскому изданию Yle, что его донимают журналисты.

– Мурманск, Кандалакша, Костомукша, Сортавала и Санкт-Петербург. В Финляндии сотни указателей с этими направлениями, и их замена обойдётся в огромную сумму, – указывает эксперт.

Однако менять знаки власти соседней страны не спешат, несмотря на закрытую уже несколько лет границу. Как пишет финское издание Yle, причина тут не только в том, что замена знаков стоит очень дорого. По данным властей, в замене попросту нет смысла, ведь они не вводят в заблуждение водителей. Закрытие границы не поменяло направление, куда указывают знаки.

Кроме того, как уточнили в агентстве транспортной инфраструктуры Финляндии, закрытие МАПП носит временный характер. В то же время, если временная ситуация с закрытием станет постоянной, то вопрос о замене знаков может быть пересмотрен. Расходы на модернизацию пока не оценивали, но внесение изменений обойдётся минимум в несколько сотен тысяч евро.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия должна выплатить репарации за разрушения в Карелии в годы войны.

Обсудить (0) в ленту
