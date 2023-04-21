В Финляндии обнаружили комаров, способных переносить смертельное заболевание

По соседству с Карелией выявили новый для этих мест вид комаров, способный переносить лихорадку Западного Нила.

В Финляндии выявили вид комаров Culex Modetus, никогда раньше не встречавшийся в тех краях. Он может распространять вирус лихорадки Западного Нила, сообщает 29 июня «Фонтанка» со ссылкой на финские СМИ.

Отмечается, что этот вид комаров — 44-й из всех известных в Финляндии. Его обнаружили во время изучения образцов насекомых, собранных в прибрежных районах, — в районе города Пори, в частности. Вирус лихорадки Западного Нила в этой стране никогда не выявляли.

Лихорадка Западного Нила вызывает жар, симптомы общей интоксикации, головные и мышечные боли. В тяжелых случаях она может привести к поражению центральной нервной системы, иногда к летальному исходу.