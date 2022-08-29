В Финляндии обнаружили радиоактивные изотопы в пробах воздуха

На юго-востоке Финляндии зафиксировали в пробах воздуха превышающую норму концентрации изотопа цезия-137.

Финский орган по надзору за радиационной и ядерной безопасностью (STUK) обнаружил небольшое количество радиоактивных изотопов в районе города Котка, расположенном в юго-восточной части страны. Об этом в среду пишет ТАСС.

Как указывает надзорный орган, в ходе анализа пробы воздуха в городе Котка были зафиксированы «небольшое количество радиоактивных изотопов циркония и ниобия», а также «слегка превышающая норму» концентрация изотопа цезия-137. Уточняется, что наблюдаемое содержание данных веществ в атмосфере «не является ненормальным» и «не представляет угрозы для окружающей среды и здоровья людей».

Во время произведения измерений поток ветра «шел с восточного и юго-восточного направления», уточнили представители STUK. Они также обратили внимание на то, что «цирконий и ниобий могут попадать в воздух в ходе работ по техобслуживанию на атомных электростанциях»

Скачков радиационного фона на территории Карелии зафиксировано не было. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.