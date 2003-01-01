В Финляндии экипаж танкера из России обвинили в повреждении кабелей

Членам экипажа танкера, вышедшего из России, в Финляндии предъявили обвинение в умышленном повреждении подводных кабелей.
Троим членам экипажа нефтетанкера Eagle S, капитану и его помощникам, прокуратура Финляндии предъявила обвинение по делу о повреждении подводных кабелей в Финском заливе в декабре 2024 года, сообщило издание Yle*.
По данным прокуратуры, судно, зарегистрированное под флагом Островов Кука, покинуло порт Усть-Луга с партией нефтепродуктов. Танкер, волоча якорь по дну моря, повредил пять подводных кабелей. Ущерб оценивается в 60 миллионов евро только восстановительных работ.
Между тем, капитан и помощники отрицают свою вину и сомневаются в праве Финляндии рассматривать это дело, поскольку повреждения случились за границами ее территориальных вод.
* - внесён в единый реестр запрещенных сайтов.