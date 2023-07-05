В Финляндии одобрили бессрочные ограничения на въезд для россиян

Правительство соседней страны одобрило сохранение бессрочных ограничений на въезд и выдачу виз для россиян.

Правительство Финляндии на заседании в четверг одобрило бессрочное сохранение ограничений на въезд в страну граждан России и выдачу россиянам виз, следует из опубликованных решений кабмина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительство принимает принципиальное решение о руководящих принципах сохранения ограничений на въезд граждан Российской Федерации в целях обеспечения международных отношений Финляндии», — говорится в сообщении.

Цель данного решения — создать условия для бессрочного продолжения приостановки несущественных поездок граждан Российской Федерации в Финляндию и транзитных перевозок через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны, а также ограничение выдачи виз в России, уточняет кабмин.