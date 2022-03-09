В Финляндии остановили товарные составы из России

На российско-финляндской границе возникли пробки из грузовых поездов.

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR остановила в разных городах страны сотни товарных вагонов из России по подозрению в перевозке санкционных грузов. Как пишет Yle, вагоны не разгружаются, и VR выясняет с клиентами дальнейшую судьбу задержанных поставок.

На российско-финляндской границе возникли пробки из грузовых поездов. Компании VR Transport пришлось проверять, не попадают ли эти товары под новые санкции Евросоюза, введенные в отношении России из-за ситуации на Украине. Часть проверок провела финская таможня в морских портах и пунктах разгрузки железнодорожных вагонов.