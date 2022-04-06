Защитные маски рекомендовано носить только гражданам с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В Финляндии отказались от всеобщего ношения масок в общественных местах. Как пишет Yle, национальное Ведомство здравоохранения и социального развития THL рекомендовало пользоваться защитными масками в публичных помещениях и общественном транспорте только гражданам с подозрением на коронавирусную инфекцию. Однако жители страны вправе сами решить, продолжать им носить маски или нет.

Как утверждают в THL, всеобщее ношение масок не является целесообразным в нынешней эпидемиологической ситуации. Кроме того, в ведомстве признали, что даже широкое применение масок само по себе не способно предотвратить распространение вируса.