В Финляндии откроется производство биогаза из навоза

Финны собираются заправлять «навозным» топливом грузовики.

Финский продуктовый гигант Valio и энергетическая компания St1 намерены открыть совместное производство биогаза из навоза и других побочных продуктов сельского хозяйства. Как сообщает Yle, финны собираются заправлять этим биогазом грузовой транспорт.

При достаточном спросе на «навозное» топливо его выпуск к 2030 году должен достичь одного тераватт-часа. По расчетам специалистов Valio и St1, это способно покрыть треть потребностей грузового транспорта в биогазе в условиях отказа страны от ископаемых источников энергии.