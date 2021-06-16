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В Финляндии откроется производство биогаза из навоза

Новости. Экономика
11:32, 17 Июня 2021
фото: © pixabay.com

Финны собираются заправлять «навозным» топливом грузовики.

Финский продуктовый гигант Valio и энергетическая компания St1 намерены открыть совместное производство биогаза из навоза и других побочных продуктов сельского хозяйства. Как сообщает Yle, финны собираются заправлять этим биогазом грузовой транспорт.

При достаточном спросе на «навозное» топливо его выпуск к 2030 году должен достичь одного тераватт-часа. По расчетам специалистов Valio и St1, это способно покрыть треть потребностей грузового транспорта в биогазе в условиях отказа страны от ископаемых источников энергии.

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Комментарии

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Беня
2021-06-17 12:19:52
Пусть заправляют, лишь бы выпить не просили :)
Гость
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