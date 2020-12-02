В Финляндии отменили демонстрации ультраправых из-за коронавируса

Демонстрации планировалось устроить в День независимости в Хельсинки и Тампере.

Власти соседней с Карелией Финляндии запретили проведение демонстраций, которые ультраправые и националисты намеревались провести в День независимости страны 6 декабря в Хельсинки и Тампере. Поводом для этого послужило ужесточение противоэпидемических мер из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией.

Как сообщила финская телекомпания Yle, запрет затронул не только шествия ультраправых, но и антифашистов. Таким образом, День независимости Финляндии пройдет в нынешнем году без массовых публичных акций.