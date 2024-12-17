В Финляндии ответили, причастна ли Россия к обрыву кабелей в Балтийском море

Глава полиции безопасности Финляндии рассказал о связи России и КНР.

Глава полиции безопасности Финляндии (SUPO) Юха Мартелиус заявил, что у них нет информации о причастности России к обрыву подводных кабелей в Балтийском море. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Yle*.

Полиция безопасности Финляндии не обладает информацией о том, что российская разведка проинструктировала капитана китайского судна Yi Peng 3 обрезать кабели в Балтийском море с помощью якоря, о чем ранее писал The Wall Street Journal.

«Нельзя сказать, что имеется какая-то определенная или четкая информация на этот счет», — сказал глава полиции.

При этом, по мнению Мартелиуса, у России мог быть мотив для того, чтобы проинструктировать капитана судна КНР.

«Их партнерство несбалансированное. Китай явно более сильный партнер. Конечно, у Китая и России есть очень тесные контакты в области безопасности и обороны, но нужно помнить, что у стран также есть расхождения в интересах», — отметил Мартелиус.

По его словам, повреждения кабелей в Балтийском море тщательно расследуются властями в рамках международного сотрудничества. Мартелиус добавляет, что SUPO ежедневно проводит проверки, обмениваясь информацией с зарубежными партнерами.

Yi Peng 3 вышел из порта Усть-Луга 15 ноября. Пунктом его назначения указан Порт-Саид в Египте. 18 ноября перестал работать телекоммуникационный подводный кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию. Почти одновременно отключился аналогичный кабель BCS East-West Interlink, соединяющий Литву и Швецию. Во время инцидента как минимум у четырех кораблей, находившихся вблизи места происшествия, были выключены передатчики. Среди этих кораблей оказался и Yi Peng 3

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