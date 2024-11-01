В Финляндии планируют открыть границу с Россией

Финские СМИ пишут о планах открытия одного КПП в ближайшее время.

Закрытая уже почти год граница Финляндии с Россией может приоткрыться — пока лишь на одном пропускном пункте, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на издание Ilta Sanomat.

Как пишет 5 ноября издание со ссылкой на источники, правительство Суоми, оценив риски возобновления потока мигрантов на велосипедах, может попробовать испытать открытие восточной границы уже зимой. Однако границу не откроют полностью: будет открыт только один пограничный пункт.

Выбор зимы может объясняться климатическими условиями, не слишком подходящими для передвижения пешком или на велосипедах. Однако, как отмечают журналисты, зимние условия также создают риск, что у людей, направляющихся к восточной границе, может не оказаться подходящей одежды для финской зимы, что несет риски для жизни и здоровья, особенно для женщин и детей.

Правительство пока не приняло решения даже об испытательном открытии одного пограничного пункта. На решение во многом влияет оперативная информация и разведданные Пограничной службы Финляндии. Ситуация постоянно отслеживается и оценивается. Сейчас на границе спокойно, но, когда в последний раз финны попытались открыть пограничные пункты в декабре 2023 года, туда немедленно хлынул поток людей. Издание пишет, что правительство не хочет даже пробовать открывать границу, если будет риск, что такая же ситуация повторится.