В Финляндии подорожают продукты

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Больше всего, как планируется, подорожает молочная продукция.
В этом году цены на продукты в Суоми поднимутся на 0,8%, а в 2019-м рост составит 1,4%, считают эксперты экономического исследовательского института Pellervo (PTT).
В прогнозе говорится, что на стоимость продуктов повлияют возросшие издержки производителей. Больше всего, как планируется, подорожает молочная продукция. Уже в 2018-м цена на эту категорию товаров поднимется на 1,2%, сообщает fontanka.ru.
PTT также считает, что в следующие годы финны будут есть меньше говядины и свинины, но больше овощей.
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