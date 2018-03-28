В Финляндии подорожают продукты

Больше всего, как планируется, подорожает молочная продукция.

В этом году цены на продукты в Суоми поднимутся на 0,8%, а в 2019-м рост составит 1,4%, считают эксперты экономического исследовательского института Pellervo (PTT).

В прогнозе говорится, что на стоимость продуктов повлияют возросшие издержки производителей. Больше всего, как планируется, подорожает молочная продукция. Уже в 2018-м цена на эту категорию товаров поднимется на 1,2%, сообщает fontanka.ru.

PTT также считает, что в следующие годы финны будут есть меньше говядины и свинины, но больше овощей.