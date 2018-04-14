В Финляндии пограничники задержали поезд "Москва – Хельсинки"

Поезд "Лев Толстой" сможет продолжить движение после того, как будет проверен кинологами.

Финские пограничники 13 апреля остановили фирменный поезд РЖД "Лев Толстой" сообщением "Москва — Хельсинки" в населенном пункте Вайниккала из-за дебошира, сообщает агентство regnum со ссылкой на пресс-службу пограничной охраны Финляндии.

"Пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии задержала в поезде "Лев Толстой" человека, который подозревается в нарушении общественного порядка и угрозе безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный находится под стражей для дальнейшего разбирательства. Пассажиров высадили на платформу, а поезд отменили.

Позже людей пересадили на поезд "Аллегро" из Санкт-Петербурга". Поезд "Лев Толстой" сможет продолжить движение после того, как будет проверен кинологами.

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал.