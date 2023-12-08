В Финляндии появились тараканы-мигранты

Крупные тараканы, которые раньше не регистрировались в стране, появились в Финляндии.
Крупный вид тараканов, которые раньше не были замечены в стране, обнаружены в Финляндии, пишет ТАСС со ссылкой на Университет Оулу.
Таракан длиной более 3 сантиметров был найден в начале декабря в районе Оулу и идентифицирован как дымчато-коричневый таракан. Этот вид ранее не регистрировался в стране.
В Финляндии обитают два вида тараканов, а в помещениях чаще всего встречается вид немецких.
Дымчато-коричневый таракан распространен в Австралии, Японии, на юге Северной Америки и в некоторых частях Южной Америки, особенно во влажных и теплых районах, сообщают ученые, передает ТАСС.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание