В Финляндии предложили обязать россиян отказаться от паспорта РФ

Экс-глава МИД заявил, что претендующих на получение финского гражданства россиян необходимо будет заставить отказаться от российского гражданства.

Как сообщает ТАСС, кандидат в президенты Финляндии, бывший глава МИД Пекка Хаависто предложил обязать претендующих на получение финского гражданства россиян отказываться от гражданства РФ.

Он заявил в интервью газете Lapin Kansa, в ситуации, когда Россия считает обладающих паспортами разных стран россиян только своими гражданами, «возникает несоответствие». Как указал политик, сложность состоит в условиях текущего конфликта на Украине. Гражданин «может оказаться в ситуации, когда его будут считать чисто российским гражданином», сказал он.

При этом Хаависто заявил, что не стал бы лишать россиян возможности подавать заявления на получение финского гражданства. Просто при его получении, по его словам, заявителю следовало бы отказаться от российского паспорта.

Хаависто — один из фаворитов предстоящих в Финляндии в 2024 году президентских выборов.