В Финляндии приставы нацелились на новые объекты недвижимости России, в том числе на квартиру, где находилась редакция ТАСС

Служба судебных приставов Финляндии конфисковала еще один объект российской недвижимости — квартиру в многоэтажном доме в районе Лауттасаари в Хельсинки, стоимость которой составляет около 580 000 евро. Об этом 20 декабря пишет Фонтанка со ссылкой на издание Yle.

Еще два объекта находятся на очереди — приставы намерены временно конфисковать еще два объекта в Хельсинки, среди которых квартира площадью 250 квадратных метров на улице Ratakatu, о которой узнала редакция журналистских расследований. Стоимость этой квартиры, которой Россия владела на протяжении десятилетий, оценивается в 1,778 миллиона евро. Ранее в ней располагалась редакция ТАСС.

В общей сложности Служба судебных приставов прибегла к конфискации принадлежащей России недвижимости на сумму почти 40 миллионов евро.